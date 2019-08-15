«Работа лечит»: чтобы победить инсульт, старушка выложила из камня дорогу к дому в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-15T11:02:04+03:00

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Несколько лет назад пенсионера из Карабаша Зоя Киприянова пережила инсульт. Теперь одна нога и одна рука слушаются ее очень плохо. Однако женщина не унывает и продолжает жить полноценной, насыщенностью жизнью. А физические нагрузки, движение бабушка называет залогом здоровья, сообщает газета «Карабашский рабочий».

Однажды в дождь Зоя Павловна обратила внимание, что ее сын не может подъехать к своему дому. Идущую в гору земляную дорогу развезло, машина на глинистом участке съезжала вниз. Чтобы продолжить путь, мужчина подкладывал под колеса камни. Тогда-то Зоя Павловна и решила «отремонтировать» проблемный участок. Уже два лета она собирает в окрестностях природный камень и мостит дорогу к дому сына. За это время проделан огромный труд. Каменная дорога шириною в три метра тянется на несколько десятков метров. И работы еще не окончены.

Работает бабушка не торопясь, по мере сил и возможности. Чтобы не надорваться, ведро с камнями не поднимает, а перекатывает, слегка подняв дно. Сын Зои Павловны против такого хобби не возражает, но помогать матери не торопится, ведь каменная дорога наполнила жизнь вдовы смыслом.

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ИСТОЧНИК KP.RU