Пассажирам самолета, севшего в кукурузном поле, помогал бортпроводник из Челябинска
15 августа в Подмосковье в кукурузном поле совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» рейса Жуковский — Симферополь. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, при взлете самолета произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Борт совершил вынужденную посадку.
В салоне находились 224 пассажира. Благодаря профессионализму экипажа лайнера, эвакуация прошла четко. 23 пассажира при посадке получили ссадины и ушибы. По сообщениям минздрава Московской области, из 23 госпитализированных пассажиров в больнице остался один, остальные выписаны.
В составе экипажа был бортпроводник из Челябинска Дмитрий Гончаренко. Вместе с коллегами он помогал эвакуировать пассажиров. Сейчас соцсети полны благодарных слов от пассажиров, которым экипаж спас жизнь.
Проводится служебное расследование. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов.
Севший в поле лайнер Airbus А321 — самый крупный в линейке А320. Самолет выпускается с 1993 года по настоящее время.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU