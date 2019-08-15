2019-08-15T11:07:47+03:00
Общество

Пассажирам самолета, севшего в кукурузном поле, помогал бортпроводник из Челябинска

Дмитрий Гончаренко вместе со всем экипажем сделал все для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности
Ольга АНТОНОВА
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Самолет бухнулся на кукурузное поле в Подмосковье.Самолет бухнулся на кукурузное поле в Подмосковье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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15 августа в Подмосковье в кукурузном поле совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» рейса Жуковский — Симферополь. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, при взлете самолета произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Борт совершил вынужденную посадку.

В салоне находились 224 пассажира. Благодаря профессионализму экипажа лайнера, эвакуация прошла четко. 23 пассажира при посадке получили ссадины и ушибы. По сообщениям минздрава Московской области, из 23 госпитализированных пассажиров в больнице остался один, остальные выписаны.

В составе экипажа был бортпроводник из Челябинска Дмитрий Гончаренко. Вместе с коллегами он помогал эвакуировать пассажиров. Сейчас соцсети полны благодарных слов от пассажиров, которым экипаж спас жизнь.

Проводится служебное расследование. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов.

Севший в поле лайнер Airbus А321 — самый крупный в линейке А320. Самолет выпускается с 1993 года по настоящее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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