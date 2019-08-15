Водитель дал задний ход и раздавил пенсионерку в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-15T11:31:16+03:00

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Несчастный случай произошел в среду, 14 августа, на улице Галиуллина в Магнитогорске. Ниссан Альмера раздавил старушку на пешеходном переходе, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль стоял в паре шагов от пешеходного перехода. Когда 69-летняя пенсионерка спустилась с тротуара на зебру, водитель зачем-то решил дать задний ход. Судя по всему, женщина попала в слепую зону обзора — 66-летний мужчина ее не заметил. Тяжелый автомобиль нанес бабушке травмы, не совместимые в жизнью.

Когда приехала скорая, женщина еще дышала. Ее довезли до местной больницы. Но спасти жизнь пешеходу медики не смогли — пенсионерка получила слишком серьезные повреждения.

Сотрудники полиции проводят проверку этого ДТП и устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU