Героиня шоу Андрея Малахова из Челябинска Виктория Школьникова, поблагодарила мужа, из-за которого получила срок
Виктория Школьникова из Челябинска получила три года условного срока за тяжкие телесные бывшему мужу. Она воткнула в него нож, во время празднования Нового года. По словам Виктории, перед ранением экс-супруг набросился на нее с кулаками. Челябинка приняла участие в шоу Андрея Малахова. По итогам опубликовала пост в своем инстаграме.
В нем Виктория упомянула всех, кто оказывал ей поддержку — адвоката, родителей, подруг. Но была и неожиданная благодарность — мужчине, которого с подачи челябинка костерили все шоу.
— А главному герою передачи — Школьникову Даниилу (бывшему мужу Виктории — прим.ред.) — я благодарна за жизненный урок... и за моего замечательного сына, — написала челябинка.
В комментариях сотни людей высказывают слова поддержки и благодарности Виктории за поднятую ей тему домашнего насилия.
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ИСТОЧНИК KP.RU