2019-08-15T11:47:42+03:00
Общество

Героиня шоу Андрея Малахова из Челябинска Виктория Школьникова, поблагодарила мужа, из-за которого получила срок

Она всадила нож в бывшего, когда тот набросился на нее
Андрей АБРАМОВ
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Виктория Школьникова на шоу Малахова рассказала о своем столкновении с домашним насилием.Виктория Школьникова на шоу Малахова рассказала о своем столкновении с домашним насилием.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Виктория Школьникова из Челябинска получила три года условного срока за тяжкие телесные бывшему мужу. Она воткнула в него нож, во время празднования Нового года. По словам Виктории, перед ранением экс-супруг набросился на нее с кулаками. Челябинка приняла участие в шоу Андрея Малахова. По итогам опубликовала пост в своем инстаграме.

В нем Виктория упомянула всех, кто оказывал ей поддержку — адвоката, родителей, подруг. Но была и неожиданная благодарность — мужчине, которого с подачи челябинка костерили все шоу.

— А главному герою передачи — Школьникову Даниилу (бывшему мужу Виктории — прим.ред.) — я благодарна за жизненный урок... и за моего замечательного сына, — написала челябинка.

В комментариях сотни людей высказывают слова поддержки и благодарности Виктории за поднятую ей тему домашнего насилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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