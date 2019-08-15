2019-08-15T12:04:06+03:00
Общество

Сын Алексея Текслера пойдет в первый класс в Челябинске

Об этом глава региона сообщил на Южно-Уральском педагогическом собрании
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Алексей Текслер поведет сына в первый класс челябинской школы. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер поведет сына в первый класс челябинской школы. Фото: gubernator74.ru
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В четверг, 15 августа, в Челябинске прошло Южно-Уральское педагогическое собраннее. Несколько лет назад форум учителей назывался августовским педсоветом.

На важном для развития образования событии присутствовал глава региона Алексей Текслер. Во вступительной речи он подчеркнул, как важно уделять внимание вопросу качественного образования. Вложение в развитие личности, ее образованность, творческий и профессиональный рост — самые важные инвестиции. Человеческий капитал бесценен, и основные сферы жизни общества зависят и формируются на его основе. Потому важно вкладывать максимум времени и сил в образование населения.

Алексей Текслер сообщил, что нынешний День знаний важен лично для него:

— Мой сын пойдет в первый класс челябинской школы. Как глава региона, как родитель я, естественно, всегда буду держать вопросы образования на особом контроле.

Кстати, в прошлом году в Челябинской области открылись три новые школы, или плюс 2425 новых современных ученических места. Строятся и ремонтируются школьные здания и сейчас. Например, в микрорайоне «Парковый» в Челябинске возводится школа на 1,5 тыс мест. Она откроется 1 сентября 2020 года. А вот в микрорайоне «Яблочный», что в Чурилово, в этом году новая школа первый раз примет 1350 детей. Строится школа в микрорайоне № 27, на пересечении пр. Победы и ул. Молдавской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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