2019-08-15T12:11:47+03:00
Происшествия

К исчезновению двух челябинских студентов может быть причастна секта

Пропавших разыскивают волонтеры
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Легион-СПАС" ЧелябинскФото: vk.com "Легион-СПАС" Челябинск
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В столице Южного Урала объявлены поиски 19-летних Даниила Савишина и Екатерины Тарасовой. Они не выходят на связь с родными больше суток.

Молодая пара ушла из дома утром 14 августа. До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Даниил и Екатерина проживали по адресу Солнечная, 13. Есть вероятность, что их исчезновению причастны сектанты. Об этом сообщают волонтеры.

— Предположительно ребята попали под влияние секты. Важна любая информация, — пишут на своей странице в соцсети участники поискового отряда «Легион-СПАС».

Фото: vk.com "Легион-СПАС" Челябинск

Фото: vk.com "Легион-СПАС" Челябинск

Приметы пропавшего Даниила Савишина: рост 178 см, телосложение плотное, волосы темные, глаза карие. Парень был одет в синие джинсы серую куртку. На ногах синие кроссовки с белой подошвой.

Во что была одета Екатерина Тарасова неизвестно. Приметы девушки: рост 165 см, телосложение плотное, волосы темные, мелированные.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших просят сообщать по телефонам: 89026045610 или 89514551317

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ИСТОЧНИК KP.RU

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