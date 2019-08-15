2019-08-15T13:11:17+03:00
Общество

В Челябинской области городам и района денег на ремонт дорог выделено в два раза больше

Глава региона Алексей Текслер ужесточил требования к подготовке документов на следующий строительный сезон
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Качество работ - в приоритете. Фото: mindortrans74.ruКачество работ - в приоритете. Фото: mindortrans74.ru
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В Челябинской области финансирование дорожных работ в муниципалитетах увеличено в два раза по сравнению в прошлым годом. Дополнительно выделено 500 млн руб. Кроме того, еще четыре муниципалитета получили 152 млн рублей на дороги, готовясь к Бажовскому фестивалю и областным спортивным играм «Золотой колос».

— Дорожное строительство и ремонт дорог — очень важная тема. В каждом муниципальном образовании, где я провожу встречи с людьми, большое количество вопросов как раз по теме неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Мы увеличили финансирование этого направления из областного бюджета, но реализация на местах буксует, это категорически недопустимо. Главами не соблюдены сроки, хотя лимиты доведены вовремя. В следующем году мы планируем продолжить практику увеличения дорожного фонда, поэтому прошу установить особый контроль за своевременной подготовкой планов и проектно-сметной документации, — подчеркнул Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов региона.

Руководители на местах должны вовремя подготовить документы к дорожному сезону-2020. Областной миндор поможет чиновникам справиться с задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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