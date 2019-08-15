У шершневской плотины в Челябинске сносят мини-рынок
В четверг, 15 августа, на кольце у шершневской плотины начали сносить ларьки небольшой ярмарки. Хозяева торговых точек рассказывают, что им дали на сборы всего один час, а заранее о зачистке не предупреждали.
Служба демонтажа, которая приехала убирать киоски, работает по заданию муниципального учреждения «Городская среда». Оно следит за порядком на торговых площадках по всему городу. Чиновники, в свою очередь, говорят, что действуют вполне законно.
— Срок действия договоров на аренду земли истек еще 13 августа. Он был оформлен всего на три месяца, и люди об этом прекрасно знали. Новые заявки и заявки на продление договоров аренды будут рассмотрены в скором времени, — заявил директор «Городской среды» Вадим Левченко.
На первый взгляд, расторопность чиновников кажется подозрительной: зачем сносить ларьки, если завтра торговцам выдадут новые разрешения? А с другой стороны, эти жесткие меры понятны. Часть киосков по городу ставятся незаконно, другая часть остается работать даже после того, как истек срок договора на аренду земли. Если порядок и наводить, то сразу — жестко.
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ИСТОЧНИК KP.RU