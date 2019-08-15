2019-08-15T17:16:29+03:00
Общество

Еще одна вертолетная площадка для санавиации появилась в Челябинской области

Экстренно сажать вертолеты смогут в Кунашаке
Лидия ПЕСКОВА
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Площадка в Кунашаке готова принимать вертолеты. Фото: минздрав Челябинской области.Площадка в Кунашаке готова принимать вертолеты. Фото: минздрав Челябинской области.
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В четверг, 15 августа, в районной больнице Кунашака официально открыли вертолетную площадку, предназначенную для санавиации, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Санитарная авиация в регионе работает четвертый месяц. Тех пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь, на вертолетах вывозят из отдаленных районов для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас в регионе работают два вертолета. Один базируется в Челябинске, другой — в Магнитогорске. На территории больниц для них открывают вертолетные площадки, — замечают в пресс-службе.

Две площадки уже работают в Катав-Ивановске и Миассе. В планах — организация подобной площадки в Кыштыме.

— С начала мая при помощи вертолетов успешно эвакуировали 82 пациента, в том числе 11 детей. Всех доставили в больницы в короткие сроки и без ухудшения состояния, — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Сергей Приколотин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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