«Хочется, но пока не будем»: Алексей Текслер оценил перспективы строительства метро в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-15T18:23:23+03:00

Пока достраивать метро в Челябинске не будут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил перспективы строительства метро в Челябинске. Такой вопрос ему задали в этот четверг, 15 августа, на встрече с представителями областной Федерации профсоюзов.

— Мне бы хотелось, но пока мы активно решаем проблемы наземного общественного транспорта. Будем менять и транспортную модель, и маршрутную сеть. Будем обновлять парк автобусов и трамваев. Паны у нас большие. Жители Челябинска почувствуют изменения в ближайшее время, — ответил Алексей Текслер представителям профсоюзов.

На данный момент из 17 км двухпутных туннелей построены чуть боле четырех километров. На достройку метро нужны порядка 100 миллиардов рублей. Вкладывать такие деньги, по словам Текслера, можно только в такой проект, который будет востребован. Возможность снова вернуться к прокладке метро изучается, но решение еще не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU