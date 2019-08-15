«Вкалывают роботы, а не человек»: в Челябинске жильцы многоэтажки заподозрили соседа в добыче криптовалюты

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-15T19:00:29+03:00

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Нехорошая квартира расположена в одной из высоток на Тополиной аллее. По словам соседей, внутри квартиры что-то шумит, мешая жить окружающим. Но проблему хозяин никак не решает. Жильцы заявили на соседа в полицию и ждут решительных действий от силовиков.

Сильный гул похож на работу электроприборов. По телефону хозяин квартиры (а он находится в другом городе) рассказал полиции, что жилье сдает, а сильный шум может исходить от кондиционера. Однако люди в это не верят. Кто-то предположил, что внутри работает особое энергоемкое оборудование. Например, майнинговая ферма. Это своеобразная станция из нескольких компьютеров, которые путем решения сложных математических задач и подбора числовых вариаций добывают криптовалюту.

Люди боятся, что оставленная без присмотра станция может загореться. К тому же жильцам приходят квитанции с большими суммами за свет в подъезде.

Попасть в квартиру полиции до сих пор не удалось. Но жильцы не теряют надежды, что им помогут докопаться до правды.

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ИСТОЧНИК KP.RU