Владимир Путин официально отказал Челябинску в саммитах ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-15T19:43:07+03:00

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Президент России Владимир Путин выполнил свое обещание и в четверг, 15 августа, официально перенес проведение саммитов-2020 из Челябинска в Санкт-Петербург.

Напомним, о переносе встреч на высшем уровне Владимир Путин впервые рассказал 19 июля во время рабочей поездки в Магнитогорск. И вот теперь его решение закреплено в официальном документе.

В указе президента Российской Федерации № 380 от 15 августа 2019 года сказано: «определить город Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС».

О причинах переноса в указе не говорится. Также не разъясняется, будут ли в нашем городе проводится мероприятия саммитов-2020 частично, как это предполагали в региональном правительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU