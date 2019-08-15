2019-08-15T19:43:07+03:00
Общество

Владимир Путин официально отказал Челябинску в саммитах ШОС и БРИКС

Встречи на высшем уровне переносят в Санкт-Петербург
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Обе встречи пройдут в городе на Неве.Обе встречи пройдут в городе на Неве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин выполнил свое обещание и в четверг, 15 августа, официально перенес проведение саммитов-2020 из Челябинска в Санкт-Петербург.

Напомним, о переносе встреч на высшем уровне Владимир Путин впервые рассказал 19 июля во время рабочей поездки в Магнитогорск. И вот теперь его решение закреплено в официальном документе.

В указе президента Российской Федерации № 380 от 15 августа 2019 года сказано: «определить город Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС».

О причинах переноса в указе не говорится. Также не разъясняется, будут ли в нашем городе проводится мероприятия саммитов-2020 частично, как это предполагали в региональном правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Челябинска ждут по-летнему теплые выходные
В селе Кунашак открылась площадка для вертолетов санитарной авиации
Получить водительские права в Челябинске теперь можно только по записи
Челябинская область продолжит программу расселения аварийного жилья
В сентябре в школы Южного Урала придут 650 тысяч детей
«Вкалывают роботы, а не человек»: в Челябинске жильцы многоэтажки заподозрили соседа в добыче криптовалюты
«Хочется, но пока не будем»: Алексей Текслер оценил перспективы строительства метро в Челябинске
Уникальную военную икону привезли в Челябинск всего на несколько дней
Еще одна вертолетная площадка для санавиации появилась в Челябинской области
У шершневской плотины в Челябинске сносят мини-рынок
Пьяный южноуралец на мотороллере «Муравей» устроил смертельную аварию на трассе