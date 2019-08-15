2019-08-15T19:58:09+03:00
Общество

Челябинская область продолжит программу расселения аварийного жилья

По итогам рабочих поездок главы региона Алексея Текслера в муниципалитеты территории получают дополнительные деньги
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Новоселье - одно из главных событий в жизни семьи.Новоселье - одно из главных событий в жизни семьи.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На новоселья жителей аварийного жилья Челябинская область получит из федерального бюджета 7,2 млрд руб. Деньги пойдут на строительство благоустроенных жилищ. Регион вложит на условиях софинансирования еще 422,9 млн руб.

Программа расселения будет работать шесть лет, об этом заявил и. о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

До конца нынешнего года в новые квартиры переедут жители аварийного фонда в Кыштыме, Копейске, Магнитогорске, Челябинске, Коркино, Пласте, Троицке и поселке Увелка.

По итогам рабочих поездок по региону главы области Алексея Текслера уже выделены дополнительно средства Троицку на покупку квартир в новостройках и формирования маневренного городского фонда. Решается вопрос о финансировании в 2019-2020 гг расселения аварийных домов в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве, Катав-Ивановске

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе работает областная программа «Переселение в 2019-2025 гг граждан из аварийного жилфонда».До 1 сентября 2025 г в 27 муниципалитетах состоится поэтапное расселение более 500 аварийных домов.

— Благодаря нацпроекту около 12 тысяч жителей Челябинской области улучшат жилищные условия, — сказал Тупикин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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