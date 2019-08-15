Получить водительские права в Челябинске теперь можно только по записи

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-15T20:10:56+03:00

Но это правило действует исключительно по четвергам

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Чтобы получить или заменить водительское удостоверение в областном ГИБДД на улице Харлова, 20, теперь нужно заранее записаться на прием через портал госуслуг.

Правило вводится с этой недели и будет действовать по четвергам. Это связано с тем, что по четвергам поток посетителей резко увеличивается. При помощи предварительной записи его решили урегулировать.

— С 15 августа по четвергам в связи с возросшим количеством обращений прием граждан на получение и замену водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи через портал государственных услуг, — говорят в областном ГИБДД.

Кстати, записываться через сайт госуслуг не только удобно, но еще и выгодно: на оплату госпошлины по интернету предоставляется 30% скидка.

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ИСТОЧНИК KP.RU