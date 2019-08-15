В селе Кунашак открылась площадка для вертолетов санитарной авиации

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-15T20:18:18+03:00

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С мая нынешнего года в Челябинской области работает санитарная авиация. Пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, доставляют из отдаленных районов в больницы третьего уровня для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На Южном Урале работают два вертолета. Они базируются в Челябинске и в Магнитогорске. Площадки для винтокрылых машин открывают и в районных больницах. Две уже работают в Катав-Ивановске и Миассе. В планах — организация подобной площадки в Кыштыме.

— С начала работы программы санитарной авиации в Челябинской области успешно эвакуировали 82 пациента, в том числе 11 детей. Всех доставили в больницы в короткие сроки и без ухудшения состояния,- рассказал и. о. министра здравоохранения Сергей Приколотин.

Работа по развитию санитарной авиации в регионе идет в рамках национального проекта «Здравоохранение»

О развитии санитарной авиации на Южном Урале заявил глава региона Алексей Текслер:

— Челябинская область вошла в федеральную программу, благодаря чему в течение ближайших лет получит на эти цели более 300 млн рублей. Софинансирование программы будет идти и из областного бюджета. В этом году на обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета и 23 млн рублей — из регионального.

ИСТОЧНИК KP.RU