Жителей Челябинска ждут по-летнему теплые выходные

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-15T20:41:49+03:00

Столбик термометра лишь чуть-чуть не дотянет до +30

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На Южный Урал пришла очередная волна тепла. Остаток недели обещает быть по-летнему теплым, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Так, в пятницу, 16 августа, воздух прогреется до +26 градусов.

В субботу и в воскресенье, 17 и 18 августа, днем потеплеет до +28.

В любой из дней возможен дождик, но недолгий. Ближайшие ночи тоже относительное теплые: +15...+17 градусов.

Со следующей недели температура начнет медленно падать, но всего на несколько градусов. А в последних числах августа в регион может нагрянуть раннее бабье лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU