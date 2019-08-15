2019-08-15T20:41:49+03:00
Общество

Жителей Челябинска ждут по-летнему теплые выходные

Столбик термометра лишь чуть-чуть не дотянет до +30
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Продолжается лето.Продолжается лето.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Южный Урал пришла очередная волна тепла. Остаток недели обещает быть по-летнему теплым, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Так, в пятницу, 16 августа, воздух прогреется до +26 градусов.

В субботу и в воскресенье, 17 и 18 августа, днем потеплеет до +28.

В любой из дней возможен дождик, но недолгий. Ближайшие ночи тоже относительное теплые: +15...+17 градусов.

Со следующей недели температура начнет медленно падать, но всего на несколько градусов. А в последних числах августа в регион может нагрянуть раннее бабье лето.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Кунашак открылась площадка для вертолетов санитарной авиации
Получить водительские права в Челябинске теперь можно только по записи
Челябинская область продолжит программу расселения аварийного жилья
Владимир Путин официально отказал Челябинску в саммитах ШОС и БРИКС
В сентябре в школы Южного Урала придут 650 тысяч детей
«Вкалывают роботы, а не человек»: в Челябинске жильцы многоэтажки заподозрили соседа в добыче криптовалюты
«Хочется, но пока не будем»: Алексей Текслер оценил перспективы строительства метро в Челябинске
Уникальную военную икону привезли в Челябинск всего на несколько дней
Еще одна вертолетная площадка для санавиации появилась в Челябинской области
У шершневской плотины в Челябинске сносят мини-рынок
Пьяный южноуралец на мотороллере «Муравей» устроил смертельную аварию на трассе