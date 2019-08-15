Жителей Челябинска ждут по-летнему теплые выходные
На Южный Урал пришла очередная волна тепла. Остаток недели обещает быть по-летнему теплым, сообщает Челябинский гидрометцентр.
Так, в пятницу, 16 августа, воздух прогреется до +26 градусов.
В субботу и в воскресенье, 17 и 18 августа, днем потеплеет до +28.
В любой из дней возможен дождик, но недолгий. Ближайшие ночи тоже относительное теплые: +15...+17 градусов.
Со следующей недели температура начнет медленно падать, но всего на несколько градусов. А в последних числах августа в регион может нагрянуть раннее бабье лето.
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ИСТОЧНИК KP.RU