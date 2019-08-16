2019-08-16T05:39:08+03:00
Общество

Горздрав разберется, виноваты ли врачи в смерти пациентки в Челябинске

После удаления полипа у нее случились некроз, сепсис, кома и инсульт
Ирина КАРЕЛИНА
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Таслима Каримова умерла после простой операции. Фото из личного архива героини материала.Таслима Каримова умерла после простой операции. Фото из личного архива героини материала.
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В Управлении Здравоохранения Челябинска ответили на публикацию статьи на сайте kp.ru. Напомним, в июле 68-летняя челябинка Таслима Карымова решилась на простую операцию по удалению полипа в кишечнике. После процедуры живой она домой уже не вернулась. У пациентки случился некроз тканей кишечника. Потом начался сепсис. Женщин7а пролежала 15 дней в коме. Закончилось все инсультом и смертью Таслимы. Дочь пациентки Юлия винит в ее смерти врачей.

— В ответ на обращение Юлии Карымовой по поводу смерти ее матери, размещенное в СМИ, сообщаем, что будет проведен внутренний контроль качества и безопасности оказанной медпомощи Карымовой Таслиме после завершения судебно-медицинской экспертизы. На данный момент ее медицинская карта находится в ГБУЗ «Челябинской областное бюро судебно-медицинской экспертизы», — сообщили КП-Челябинск в Управлении здравоохранения Администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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