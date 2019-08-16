2019-08-16T05:38:39+03:00
Общество

«В Магнитогорске счастье недоступно»: горожане возмутились, что монумент огородили от прохожих

Доступ к скульптурной композиции закрыт сигнальной лентой
Ирина КАРЕЛИНА
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Скульптурная композиция «Счастье» в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacityСкульптурная композиция «Счастье» в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity
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Жители Магнитогорска любят фотографироваться со скульптурой «Счастье», установленной в парке. Но на днях ее огородили сигнальной лентой.

— Почему в парке за «Континентом» памятник «Счастье» недоступен? Гулял с родителями, хотел прочувствовать счастье, но не удалось. День испорчен, — написал горожанин в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Пользователи соцсети посмеялись над выражением «В Магнитогорске счастье недоступно». И раскритиковали любителей фото с монументом.

— Да там забором отгородить надо! Все ногами истоптали! Лезут всей семьей, чтобы фото сделать, а потом ноют «А чего памятник такой не красивый?!» При мне мама троих детей просила их сесть на буквы так, чтобы в кадр влезли! Так они все «Счастье» измарали, — прокомментировала местная жительница Катерина Волкова.

Оказалось, что доступ к скульптурной композиции перекрыли, потому что ее недавно заново покрасили. Как высохнет краска, сигнальную ленту уберут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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