Остановку повышенной комфортности с мягкими креслами обнаружили в Челябинской области
Поселок Депутатский Челябинской области знает толк в комфорте. Его остановка общественного транспорта оборудована мягкими креслами. Вероятно, их принесли туда местные жители. Теперь, дожидаясь автобуса, можно расслабиться и почувствовать себя как дома.
Вместо жестко скамейки — мягкие кресла.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Фото сделала корреспондент КП-Челябинск. Мы опубликовали его в соцсетях. Подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК посмеялись над остановкой повышенной комфортности. Однако, отметили, что главное — есть, на чем сидеть. Ведь и в городе не каждая остановка оснащена удобной скамейкой.
Комфортно по-домашнемуФото: Валентина ВАГАНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU