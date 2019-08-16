2019-08-16T06:00:12+03:00
Общество

Остановку повышенной комфортности с мягкими креслами обнаружили в Челябинской области

Ее оборудовали сельские жители
Ирина КАРЕЛИНА
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Остановка повышенной комфортностиОстановка повышенной комфортностиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Поселок Депутатский Челябинской области знает толк в комфорте. Его остановка общественного транспорта оборудована мягкими креслами. Вероятно, их принесли туда местные жители. Теперь, дожидаясь автобуса, можно расслабиться и почувствовать себя как дома.

Вместо жестко скамейки — мягкие кресла. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вместо жестко скамейки — мягкие кресла.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото сделала корреспондент КП-Челябинск. Мы опубликовали его в соцсетях. Подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК посмеялись над остановкой повышенной комфортности. Однако, отметили, что главное — есть, на чем сидеть. Ведь и в городе не каждая остановка оснащена удобной скамейкой.

Комфортно по-домашнему Фото: Валентина ВАГАНОВА

Комфортно по-домашнемуФото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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