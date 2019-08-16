В Челябинской области на семью с детьми напали агрессивные пчелы

СЕГОДНЯ 06:17 2019-08-16T06:21:59+03:00

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Инцидент произошел 15 августа в Катав-Ивановске на улице Уральской. Маму с двумя сыновьями во время велопрогулки атаковал пчелиный рой. Об этом женщина рассказала в социальных сетях.

— Мы с детьми поехали на велосипедах прокатиться. Старший сын ехал впереди, вдруг слышу крик: мама меня кусают пчелы. Я сначала думала одна, а оказалось их там куча! И на нас с младшим сыном тоже набросились. Мы бегали и кричали о помощи. Огромное спасибо семье, которая нас спасла! Они спрятали нас у себя дома и помогли вызвать скорую. Сейчас мы с сыном находимся в больнице, делают капельницы и уколы, — рассказала жительница Усть-Катава в популярном городском паблике.

Судя по комментариям к посту, за последнее время это уже не первый случай, когда агрессивные насекомые нападают на людей в этом районе города. Местные жители сообщили, как минимум, о семи пострадавших.

Горожане считают, что пчелы прилетают с участка одного из жителей улицы Уральской, который держит пасеку прямо в огороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU