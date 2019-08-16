На Южном Урале вандалы испортили оскорбительными надписями стены роддома

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-16T07:18:27+03:00

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Черные письмена обнаружили на фасаде здания сотрудники родильного дома в Кыштыме. «Любви нет» и «У каждого демона должен быть свой ангел», — написали на стенах поклонники хулиганских граффити. Рядом намалеваны рисунки и нецензурщина.

Ранее кыштымский роддом уже становился мишенью для вандалов. Но такому масштабному «нападению» подвергся впервые.

По словам врачей на территорию роддома может войти кто угодно. Она не закрывается, так как пешеходный тротуар вдоль здания считается дорогой общего пользования. Вот горе-художники этим и пользуются.

Известно, что в ближайшее время поиском вандалов займется полиция.

— Мы подготовили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Надеемся, что нарушителей найдут, — рассказали в медучреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU