Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-16T08:11:18+03:00

Правда размер компенсации снизили более чем в три раза

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Сергей Панасенко — известная в городе личность. Он владелец целого выводка экзотических животных: енота, ворона, лисы и даже волка. Правда сам заводчик уверяет, что это метис — волкособ. Минувшей весной он накинулся на ребенка в парке и покусал его. Мать мальчика пошла в суд.

Тракторозаводский райсуд постановил выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей. Родители требовали 50 тысяч рублей. Сам Панасенко убеждает, что ребенок спровоцировал животное и несмотря на нападение, не получил тяжелых травм.

В января волкособ по кличке Воланд напал на еще одного ребенка. На это раз совсем маленького. На видео это выглядело страшно, но сам заводчик сказал, что это просто игра и ничего страшного не случилось.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701634" frameborder="0"></iframe> Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU