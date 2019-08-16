Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка
Сергей Панасенко — известная в городе личность. Он владелец целого выводка экзотических животных: енота, ворона, лисы и даже волка. Правда сам заводчик уверяет, что это метис — волкособ. Минувшей весной он накинулся на ребенка в парке и покусал его. Мать мальчика пошла в суд.
Тракторозаводский райсуд постановил выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей. Родители требовали 50 тысяч рублей. Сам Панасенко убеждает, что ребенок спровоцировал животное и несмотря на нападение, не получил тяжелых травм.
В января волкособ по кличке Воланд напал на еще одного ребенка. На это раз совсем маленького. На видео это выглядело страшно, но сам заводчик сказал, что это просто игра и ничего страшного не случилось.
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Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU