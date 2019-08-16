Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-16T08:28:38+03:00

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15 августа на телефон единой диспетчерской службы «112» позвонили почти 250 челябинцев с жалобами на загрязнение воздуха. Для сравнения за день до этого цифра была в пять раз меньше. Еще сотни человек атакуют звонками прочие ведомства. Больше всего жалоб поступает из Центрального района. Напомним, что к нему относятся также Тополиная аллея и Парковый-2.

— Воздух натурально пахнет животными фекалиями. Что за наказание в последние дни лета, — пишут негодующие посты горожане.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей, а значит и запахов в атмосфере простоит минимум до вечера 16 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU