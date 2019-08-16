Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий
15 августа на телефон единой диспетчерской службы «112» позвонили почти 250 челябинцев с жалобами на загрязнение воздуха. Для сравнения за день до этого цифра была в пять раз меньше. Еще сотни человек атакуют звонками прочие ведомства. Больше всего жалоб поступает из Центрального района. Напомним, что к нему относятся также Тополиная аллея и Парковый-2.
— Воздух натурально пахнет животными фекалиями. Что за наказание в последние дни лета, — пишут негодующие посты горожане.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей, а значит и запахов в атмосфере простоит минимум до вечера 16 августа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU