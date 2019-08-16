2019-08-16T08:29:48+03:00
Общество

В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей

Глава региона Алексей Текслер заявил об этом на встрече с профсоюзным активом региона
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Алексей Текслер встретился с лидерами профсоюзов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер встретился с лидерами профсоюзов. Фото: gubernator74.ru
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Живому общению с южноуральцами глава Челябинской области Алексей Текслер придает огромное значение: открытость — один из трендов его команды. Недаром в территории Текслер приезжает с членами правительства, проводя выездные совещания.

Накануне Текслер встретился с лидерами профсоюзов региона. Говорили о социально важных вопросах, касающихся жизни каждого из нас, обсудили приоритетные направления развития региона.

Текслер рассказал о снижении на треть транспортного налога; о росте на 15% размера выплат ветеранам области; о решении по постоянным выплатам ко Дню пожилого человека и др.

В разы вырастут расходы на строительство садиков и школ, стадионов и ФОКов. Остановлена непродуманная «оптимизация» в здравоохранении. Дефицит врачей поможет снять разрабатываемая областная программа поддержки медработников. По поручению Текслера она появится к 1 сентября. Люди должны знать и видеть перспективу, когда уезжают работать в глубинку. Программа гарантирует обеспечение молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей жильем. Причем, и в Челябинске.

Возрожден целевой набор: около 400 студентов заключили договор, и после обучения они поедут работать в города и районы области. Что касается сокращения выплат, то понижение зарплат, по мнению главы региона, недопустимо. Надбавки медикам нужно сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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