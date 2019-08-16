«Впервые в Челябинской области!»: южноуральцу, установившему в квартире индивидуальное отопление, уменьшили плату за тепло
С жалобой на завышенные счета за тепло в Госжилинспекцию обратился житель Троицка. Мужчина еще в прошлом году на законных основаниях установил в квартире индивидуальные приборы отопления. Однако плату ему начисляли в общеустановленном порядке по коллективному счетчику.
Раньше взимание платы за центральное отопление с «индивидуалистов» считалось абсолютно законным. Но с начала 2019 года справедливость восторжествовала и закон изменился.
— В настоящее время Правительство РФ ввело новую формулу расчета платежей для владельцев автономной системой теплоснабжения. Теперь собственнику начисляется плата только за отопление помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме», — отмечает руководитель главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Олег Датских.
Согласно новому порядку жителю Троицка сделали перерасчет за пять месяцев этого года. В результате плата за отопление уменьшилась на 11 тысяч рублей.
По словам Олега Датских в последнее время южноуральцы все чаще устанавливают в своих квартирах индивидуальные источники тепла.
— По закону собственники не вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы. На переустройство необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях, — подчеркивает руководитель Госжилинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU