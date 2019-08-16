На Южном Урале двое подростков задержали преступника
Школьники из Коркино Дмитрий Карпинский и Данила Донец ни минуты не раздумывали, когда услышали женский крик о помощи. Ребята стали свидетелями того, как поздним вечером неизвестный мужчина напал на прохожую. Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку и убежал. Парни бросились за вором, догнали его, скрутили и вызвали полицию.
За проявленное мужество и грамотные действия при задержании грабителя на месте преступления полицейские наградили коркинских подростков благодарственными письмами и памятными подарками.
— В отношении задержанного, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы, — сообщили в ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU