2019-08-16T09:19:03+03:00
Общество

На Южном Урале двое подростков задержали преступника

Ребята пришли на помощь женщине, на которую напал грабитель
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: "Горняцкая правда"Фото: "Горняцкая правда"
Изменить размер текста:

Школьники из Коркино Дмитрий Карпинский и Данила Донец ни минуты не раздумывали, когда услышали женский крик о помощи. Ребята стали свидетелями того, как поздним вечером неизвестный мужчина напал на прохожую. Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку и убежал. Парни бросились за вором, догнали его, скрутили и вызвали полицию.

За проявленное мужество и грамотные действия при задержании грабителя на месте преступления полицейские наградили коркинских подростков благодарственными письмами и памятными подарками.

— В отношении задержанного, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы, — сообщили в ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске
В Челябинской области в детском саду погиб человек
В Челябинской области вырос прожиточный минимум
В ожоговый центр Челябинска на вертолете перевезут пострадавшего в Карабаше крановщика
Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«Впервые в Челябинской области!»: южноуральцу, установившему в квартире индивидуальное отопление, уменьшили плату за тепло
В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей
Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий
Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка
В Челябинске изуродовали набережную у органного зала