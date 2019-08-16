Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства
Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Валентина Писарева освобождена от своих должностных обязанностей. Такое постановление сегодня, 16 августа подписал Глава региона Алексей Текслер.
Известно, что чиновница покинет пост 2 сентября пост по собственному желанию. О том, кто займет вакантное место, пока не сообщается.
Валентина Писарева окончила Челябинский политехнический институт по специальности инженер-строитель, затем — ЮУрГУ по специальности экономист-менеджер. Работала в Комитете экономики администрации Челябинской области, министерстве здравоохранения региона. В 2010 году была назначена заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Чиновница уже достигла пенсионного возраста. В этом году ей исполнилось 59 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU