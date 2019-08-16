Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-16T10:03:36+03:00

О том, кто займет вакантное место, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Валентина Писарева освобождена от своих должностных обязанностей. Такое постановление сегодня, 16 августа подписал Глава региона Алексей Текслер.

Известно, что чиновница покинет пост 2 сентября пост по собственному желанию. О том, кто займет вакантное место, пока не сообщается.

Валентина Писарева окончила Челябинский политехнический институт по специальности инженер-строитель, затем — ЮУрГУ по специальности экономист-менеджер. Работала в Комитете экономики администрации Челябинской области, министерстве здравоохранения региона. В 2010 году была назначена заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Чиновница уже достигла пенсионного возраста. В этом году ей исполнилось 59 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU