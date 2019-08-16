2019-08-16T10:03:36+03:00
Общество

Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства

О том, кто займет вакантное место, пока неизвестно
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: официальный сайт Губернатора Челябинской областиФото: официальный сайт Губернатора Челябинской области
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Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Валентина Писарева освобождена от своих должностных обязанностей. Такое постановление сегодня, 16 августа подписал Глава региона Алексей Текслер.

Известно, что чиновница покинет пост 2 сентября пост по собственному желанию. О том, кто займет вакантное место, пока не сообщается.

Валентина Писарева окончила Челябинский политехнический институт по специальности инженер-строитель, затем — ЮУрГУ по специальности экономист-менеджер. Работала в Комитете экономики администрации Челябинской области, министерстве здравоохранения региона. В 2010 году была назначена заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Чиновница уже достигла пенсионного возраста. В этом году ей исполнилось 59 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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