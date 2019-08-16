В ожоговый центр Челябинска на вертолете перевезут пострадавшего в Карабаше крановщика

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-16T10:44:38+03:00

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Вечером 14 августа на одном из заводов Карабаша случилось ЧП. Вспыхнула кабина башенного крана. В огне пострадал крановщик. Он получил ожоги не менее 30% тела. Из-за тяжелого состояния обожженного медики не могли отправить его на лечение в Челябинску, в областной ожоговый центр.

Все эти дни состояние пациента Карабашской больницы оставалось тяжелым. В город выехали специалисты областного ожогового центра. Как сообщала пресс-служба минздрава Челябинской области, задачей медиков была стабилизация состояния пациента, чтобы перевести его в ожоговый центр.

В пятницу, 16 августа, пресс-служба регионального минздрава оповестила, что состояние пациента в больнице Карабаша стабилизировалось:

— Наблюдается положительная динамика. Сегодня его планируют доставить в Областной ожоговый центр на вертолете санитарной авиации для продолжения лечения.

Кстати, санавиация в Челябинской области работает с мая. Два вертолета с медицинскими модулями внутри базируются в Челябинске и Магнитогорске.

— С этого времени по воздуху успешно эвакуировано 82 пациента, в том числе 11 детей. Всех доставили в больницы в короткие сроки, без ухудшения состояния, — рассказал и. о. министра здравоохранения Сергей Приколотин.

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ИСТОЧНИК KP.RU