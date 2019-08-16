2019-08-16T11:08:35+03:00
Происшествия

В Челябинской области в детском саду погиб человек

Не имея навыков, он ремонтировал фасад здания
Ольга АНТОНОВА
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- .- .Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следователи миасского отдела областного следственного управления СКР выясняют причины трагедии, разыгравшейся на территории одного из детских садиков. Погиб 39-летний мужчина, который ремонтировал фасад здания.

Конкурс на ремонт выиграла фирма представителя ближнего зарубежья. Но своих рабочих в штате конторы не было. Потому руководитель нанял несколько человек с улицы, без всяких навыков штукатуров.

Это примета времени: сомнительные фирмы заявляются на торги, откровенно демпингуют и выигрывают аукционы. При этом, у них нет ни сил, ни средств, ни квалификации для выполнения работ.

Как сообщил руководитель миасского отдела областного следственного управления СКР Анатолий Селиверстов сайту newsmiass.ru, во время штукатурки фасада один из нанятых сорвался с лесов. От черепно-мозговой травмы 39-летний мужчина погиб на месте.

Поразительно, но и заведующая детсада, и напарники погибшего сперва скрывали сам факт производственной смертельной травмы. Мол, шел мимо пьяный, упал, умер.

Однако следствие пришло к другим выводам. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— При проведении работ не были обеспечены правила охраны труда и техника безопасности. Предстоит дать правовую оценку действиям руководства учреждения, подрядчика и лиц, заключавших с ним контракт, — говорит Анатолий Селиверстов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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