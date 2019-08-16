В Челябинской области вырос прожиточный минимум
Глава региона Алексей Текслер утвердил величину прожиточного минимума для южноуральцев за второй квартала 2019 года. Теперь он равен 10 336 рублей. Это на 385 рублей больше, чем в прошлом квартале.
— Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 083 рубля, для детей — 10 661 рубль, для пенсионеров — 8 583 рубля, — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Напомним, что величина прожиточного минимума определяется ежеквартально, на основании состава потребительской корзины и ее стоимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU