В Челябинской области вырос прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-16T11:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Алексей Текслер утвердил величину прожиточного минимума для южноуральцев за второй квартала 2019 года. Теперь он равен 10 336 рублей. Это на 385 рублей больше, чем в прошлом квартале.

— Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 083 рубля, для детей — 10 661 рубль, для пенсионеров — 8 583 рубля, — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, что величина прожиточного минимума определяется ежеквартально, на основании состава потребительской корзины и ее стоимости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU