2019-08-16T11:08:33+03:00
Общество

В Челябинской области вырос прожиточный минимум

Такое постановление подписал Алексей Текслер
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Глава региона Алексей Текслер утвердил величину прожиточного минимума для южноуральцев за второй квартала 2019 года. Теперь он равен 10 336 рублей. Это на 385 рублей больше, чем в прошлом квартале.

— Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 083 рубля, для детей — 10 661 рубль, для пенсионеров — 8 583 рубля, — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, что величина прожиточного минимума определяется ежеквартально, на основании состава потребительской корзины и ее стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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