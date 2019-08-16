В Челябинске отец-алиментщик погасил долг перед взрослым сыном

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-16T11:40:10+03:00

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Дело на жителя Металлургического района в отделе судебных приставов УФССП России по Челябинской области возбудили в октябре прошлого года. Гражданин С постоянно «забывал» об обязанности заботиться о сыне после развода с его матерью. К 18-летию паренька скопился долг в более чем 295 тыс руб.

Судебные приставы наложили взыскание на половину зарплаты должника. Так за несколько месяцев сумма долга снизилась на 107 тыс руб.

Остатки долга отец погасил на днях. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, мужчина решил оформить кредитную карту банка. Но судебные приставы наложили бы взыскание и на новый счет. Потому должник погасил оставшуюся сумму в 188 тыс руб.

Кстати, в марте московский предприниматель погасил рекордную сумму алиментного долга в 150 млн руб. Он задолжал ее трем детям за два с половиной года. Должника не выпускали за границу. А в отпуск очень хотелось.

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ИСТОЧНИК KP.RU