2019-08-16T11:40:10+03:00
Общество

В Челябинске отец-алиментщик погасил долг перед взрослым сыном

«Комсомолка» узнала, почему неплательщик встал на путь исправления
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
--Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Дело на жителя Металлургического района в отделе судебных приставов УФССП России по Челябинской области возбудили в октябре прошлого года. Гражданин С постоянно «забывал» об обязанности заботиться о сыне после развода с его матерью. К 18-летию паренька скопился долг в более чем 295 тыс руб.

Судебные приставы наложили взыскание на половину зарплаты должника. Так за несколько месяцев сумма долга снизилась на 107 тыс руб.

Остатки долга отец погасил на днях. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, мужчина решил оформить кредитную карту банка. Но судебные приставы наложили бы взыскание и на новый счет. Потому должник погасил оставшуюся сумму в 188 тыс руб.

Кстати, в марте московский предприниматель погасил рекордную сумму алиментного долга в 150 млн руб. Он задолжал ее трем детям за два с половиной года. Должника не выпускали за границу. А в отпуск очень хотелось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Под Челябинском появились окопы времен Великой Отечественной
В Челябинске УФАС проверит поздравления сети «Красное&Белое»
В Магнитогорске суд смягчил наказание отцу Вани Фокина
Таинственный гольф-клуб под Челябинском проверят ревизоры
Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске
В Челябинской области в детском саду погиб человек
В Челябинской области вырос прожиточный минимум
В ожоговый центр Челябинска на вертолете перевезут пострадавшего в Карабаше крановщика
Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
На Южном Урале двое подростков задержали преступника
«Впервые в Челябинской области!»: южноуральцу, установившему в квартире индивидуальное отопление, уменьшили плату за тепло
В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей
Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий
Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка
В Челябинске изуродовали набережную у органного зала