2019-08-16T13:48:05+03:00
Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп

Данная транзакция поможет добиться прозрачного ценообразования на зерно в России
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Сотрудничество с группой ВТБ дает Мирогрупп возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредниковСотрудничество с группой ВТБ дает Мирогрупп возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников
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Банк ВТБ приобрел 70% в капитале компании Мирогрупп Ресурсы, которая является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с сельхозпроизводителями от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, инфраструктурными предприятиями и компаниями.

- Покупка Мирогрупп является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке. Данная транзакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли. За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям. Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями и инфраструктурными компаниями, - прокомментировал покупку Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Совладелец Мирогрупп Ресурсы Андрей Долуда также отметил:

- Участвуя в новом проекте с группой ВТБ, мы получаем возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников. Используя сформированную ВТБ инфраструктуру, мы сможем синхронизировать все элементы торгового цикла, в том числе создавая новые технологические схемы управления экспортной логистикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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