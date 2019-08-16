В Челябинске УФАС проверит поздравления сети «Красное&Белое»
На засилье баннеров с поздравлениями компании «Красное&Белое» в Управление антимонопольной службы по Челябинской области пожаловались южноуральцы. На остановках, перекрестках, вдоль дорог установлены поздравительные баннеры. Добра сети желают трудовые коллективы — аптеки, предприятия общепита и другие. Странно!
Руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова сообщила о начале проверки текстов поздравлений. По закону, на уличных конструкциях можно размещать только рекламу, но не поздравления.
По всей видимости, поздравительная кампания в публичном пространстве связана с тем, что открыто рекламировать алкомаркеты на баннерах запрещено законом. Попытка обойти закон — поздравления с днем рождения.
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