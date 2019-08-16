2019-08-16T13:35:09+03:00
Общество

В Челябинске УФАС проверит поздравления сети «Красное&Белое»

С помощью такой уловки могут пытаться обойти закон о рекламе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Сеть алкомаркетов отличается кричащим стилем оформления фасадов.Сеть алкомаркетов отличается кричащим стилем оформления фасадов.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

На засилье баннеров с поздравлениями компании «Красное&Белое» в Управление антимонопольной службы по Челябинской области пожаловались южноуральцы. На остановках, перекрестках, вдоль дорог установлены поздравительные баннеры. Добра сети желают трудовые коллективы — аптеки, предприятия общепита и другие. Странно!

Руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова сообщила о начале проверки текстов поздравлений. По закону, на уличных конструкциях можно размещать только рекламу, но не поздравления.

По всей видимости, поздравительная кампания в публичном пространстве связана с тем, что открыто рекламировать алкомаркеты на баннерах запрещено законом. Попытка обойти закон — поздравления с днем рождения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Под Челябинском появились окопы времен Великой Отечественной
В Магнитогорске суд смягчил наказание отцу Вани Фокина
Таинственный гольф-клуб под Челябинском проверят ревизоры
В Челябинске отец-алиментщик погасил долг перед взрослым сыном
Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске
В Челябинской области в детском саду погиб человек
В Челябинской области вырос прожиточный минимум
В ожоговый центр Челябинска на вертолете перевезут пострадавшего в Карабаше крановщика
Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
На Южном Урале двое подростков задержали преступника
«Впервые в Челябинской области!»: южноуральцу, установившему в квартире индивидуальное отопление, уменьшили плату за тепло
В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей
Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий
Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка
В Челябинске изуродовали набережную у органного зала