2019-08-16T15:02:42+03:00
Общество

В Челябинске с «планетария» Дворца пионеров снимают окраску баскетбольного мяча

Работы начались в пятницу вечером, 16 августа
Андрей СОКОЛОВ
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Шарик раздевают... Фото: Василий Воронин.Шарик раздевают... Фото: Василий Воронин.
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Сам «планетарий» (так называют в народе обсерваторию) в ДПиШ им. Крупской не работал еще с советских времен. Почему? Говорили, что это дорогое удовольствие сломалось, а запчастей на него было не найти. Но в те далекие годы попасть в астрономический кружок и ночью ходить смотреть на звезды, было несбыточной мечтой каждого челябинского школьника.

Вот таким он был, мячик баскетбольный.

Вот таким он был, мячик баскетбольный.

Лет восемь назад в спортивном комплексе дворца стал тренироваться баскетбольный клуб «Динамо». Все благодаря вице-губернатору Николаю Сандакову, который был страстным любителем этой игры. Ходил на все игры клуба. При нем появилась идея раскрасить шарик «планетария» в цвет баскетбольного мяча. Смотрелось это круто!

Но потом Сандакова арестовали. И клуб перестали финансировать. А шарик начал облетать, и ветшать. И вот сегодня, под конец рабочего дня, мы из окон редакции КП-Челябинск, заметили, как ловкий альпинист снимает с него слой «наклейки». Кинулись звонить директору ДПиШ, но никого на рабочем месте не было.

Таким был шарик до преображения в мячик. Фото: сайт ДПиШ им. Крупской.

Таким был шарик до преображения в мячик. Фото: сайт ДПиШ им. Крупской.

Но скоро мы узнаем, в какие цвета раскрасят шар обсерватории. А, может быть, оставят его стальным, каким он был здесь раньше?

ИСТОЧНИК KP.RU

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