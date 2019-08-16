В Челябинске пожарные спасли ребенка, сидевшего в открытом окне пятого этажа
Инцидент произошел 16 августа в одном из домов по улице Доватора. Сидящую на подоконнике пятого этажа семилетнюю девочку заметил случайный прохожий. Ребенок в любой момент мог сорваться с высоты. Мужчина не растерялся и позвонил по номеру «112».
Прибывшие на место спасатели разделились на две группы. Одни поднялись в квартиру. Другие — пытались установить автолестницу, но им мешали деревья.
— Ветки пришлось спилить. После чего огнеборцы проникли в окно и спустили ребенка вниз, — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Выяснилось, что девочка находилась дома одна. В какой-то момент она напугалась, забралась на подоконник и стала звать маму.
Родители ребенка появились через пару минут, после того как спасательная операция завершилась. Почему они оставили дочку одну, предстоит выяснить сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU