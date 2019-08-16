2019-08-16T17:46:21+03:00
Дом. Семья

Челябинский зоопарк просит горожан помочь с выбором имени новорожденному зебренку

Принять участие в голосовании может любой желающий
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Зебренку достанется имя, набравшее больше всех голосов ФОТО: челябинский зоопаркЗебренку достанется имя, набравшее больше всех голосов ФОТО: челябинский зоопарк
Изменить размер текста:

Городской зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша зебры. Малыш появился на свет 7 августа, но до сих остается безымянным.

Поскольку это первый детеныш зебр, родившийся на Урале, имя ему сотрудники хотят выбрать особенное.

Специально для голосования в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте» был запущен интернет-опрос. Об этом сообщает «ЧелябинскСегодня».

Челябинцам предлагают девять вариантов: Марти, Александр Андреич, Матрос, Табби, Челзу, Буцефал, Имивимбо, Мози, Марсель. Однако выбрать надо только один.

Зебренку достанется имя, набравшее больше всех голосов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Новое министерство в Челябинской области возглавила Ирина Акбашева
В Челябинске пожарные спасли ребенка, сидевшего в открытом окне пятого этажа
Что стало причиной эвакуации людей из «Леруа Мерлен» в Челябинске
В Челябинске с «планетария» Дворца пионеров снимают баскетбольный мяч
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Под Челябинском появились окопы времен Великой Отечественной
В Челябинске УФАС проверит поздравления сети «Красное&Белое»
В Магнитогорске суд смягчил наказание отцу Вани Фокина
Таинственный гольф-клуб под Челябинском проверят ревизоры
В Челябинске отец-алиментщик погасил долг перед взрослым сыном
Актриса из «Не родись красивой» откроет фестиваль в Челябинске
В Челябинской области в детском саду погиб человек
В Челябинской области вырос прожиточный минимум
В ожоговый центр Челябинска на вертолете перевезут пострадавшего в Карабаше крановщика
Алексей Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
На Южном Урале двое подростков задержали преступника
«Впервые в Челябинской области!»: южноуральцу, установившему в квартире индивидуальное отопление, уменьшили плату за тепло
В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей
Жители Челябинска жалуются на вонь фекалий
Скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка
В Челябинске изуродовали набережную у органного зала