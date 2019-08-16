Челябинский зоопарк просит горожан помочь с выбором имени новорожденному зебренку

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-16T17:46:21+03:00

Зебренку достанется имя, набравшее больше всех голосов ФОТО: челябинский зоопарк

Принять участие в голосовании может любой желающий

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Городской зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша зебры. Малыш появился на свет 7 августа, но до сих остается безымянным.

Поскольку это первый детеныш зебр, родившийся на Урале, имя ему сотрудники хотят выбрать особенное.

Специально для голосования в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте» был запущен интернет-опрос. Об этом сообщает «ЧелябинскСегодня».

Челябинцам предлагают девять вариантов: Марти, Александр Андреич, Матрос, Табби, Челзу, Буцефал, Имивимбо, Мози, Марсель. Однако выбрать надо только один.

Зебренку достанется имя, набравшее больше всех голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU