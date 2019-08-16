2019-08-16T18:04:36+03:00
Общество

Новое министерство в Челябинской области возглавила Ирина Акбашева

Экс-замминистра экономического развития теперь занимается промышленностью
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Ирина Аrбашева теперь руководит министерством промышленности Челябинской области. Фото: gubernator74.ruИрина Аrбашева теперь руководит министерством промышленности Челябинской области. Фото: gubernator74.ru
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По инициативе руководителя Челябинской области Алексея Текслера воссоздано министерство промышленности. Кроме того, новая структура ответственна за развитие новых технологий и природные ресурсы.

— В числе основных задач новому ведомству предстоит: проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах; обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где занято 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами; развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного, среднего и малого бизнеса обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, а также всей системы профессионального образования, — пояснял губернатор ранее.

На должность руководителя министерства объявлен открытый конкурс. До назначения победителя конкурса на пост, обязанности министра будет исполнять Ирина Акбашева, первый заместитель министра экономического развития региона. Постановление о назначении подписал врио губернатора региона Алексей Текслер:

«До назначения министра назначить исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Акбашеву Ирину Викторовну, освободив от ранее замещаемой должности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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