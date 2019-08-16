В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Авария с участием междугороднего автобуса произошла 16 августа на 183 км автодороги Магнитогорск-Чебаркуль. По словам очевидцев грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились пассажиры.
— Водитель, управляя автобусом "Ивеко", совершил столкновение с китайским грузовиком "Фотон". По предварительным данным в автобусе пострадали три пассажира и водитель, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.
На месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU