2019-08-16T19:09:16+03:00
Общество

В Челябинск привезли икону главного храма Российской Армии

Святыня покровительствует военным
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Челябинская ЕпархияФото: Челябинская Епархия
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Необычную икону «Спас Нерукотворный» доставили в Челябинскую область на днях. Она была создана на личные средства президента России Владимира Путина. Лик Спасителя окружают образы Божией Матери и святых, а рельефы киота изображают знаковые события отечественной истории.

Святыня покровительствует военным и предназначена для Главного храма Министерства обороны РФ. В Челябинске ее можно увидеть в Симеоновском соборе с 8 до 19 часов.

— В столице Южного Урала образ пробудет до 19 августа, а после на два дня отправится в Чебаркуль, где дислоцируется танковая дивизия, — сообщает «ЧелябинскСегодня».

Икона проедет всю Россию прежде чем попадет на «домашний» иконостас. Она посетит 120 городов, более 150 храмов, более 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние порядка 57 000 километров. До Челябинска святыня уже побывала в семи городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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