Погода на 17-19 августа: в выходные в Челябинске будет жарко

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-16T19:24:54+03:00

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Скорее все за город: завтра суббота! Тем более, Челябинск окутан смогом и дышать в нем нечем еще и из-за отвратного кислого запаха — то ли аварии на очистных, то ли из-за разбросанного в полях в пригороде куриного помета.

А погода словно шепчет: скорее на природу! Прогноз погоды на субботу и воскресенье — просто песня.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в субботу, 17 августа, в Челябинске ожидается +27+30 градусов. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. Без осадков.

В воскресенье, 18 августа, прогнозируется +28 +30 в дневные часы. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Теплой ожидается погода и в начале рабочей недели. Так, в понедельник, 19 августа ожидается +27+29 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Зонтики можно оставить дома: синоптики дождей не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU