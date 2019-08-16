2019-08-16T20:33:05+03:00
Общество

В Челябинске возбуждено уголовное дело по пожару в доме Пчелина

силовики считают, это поджог
Ольга АНТОНОВА
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Огнем уничтожен второй этаж особняка.Огнем уничтожен второй этаж особняка.Фото: Антон САДЧИКОВ
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Ровно неделю назад, поздно вечером, жарко вспыхнул исторический особняк самом центре Челябинска, на ул. Труда, 56. Дом Пчелина простоял более полутора веков, пока огонь не уничтожил полностью деревянный второй этаж. В пламени уцелел первый, каменный. Теперь обугленный остов объекта культурного наследия, маячит нам немым укором.

Пожарным удалось блокировать огонь: пламя не перекинулось на соседний особнячок, тоже представляющий культурную ценность. А очевидцы говорили: пламя вспыхнуло в нескольких местах.

Дом Пчелина принадлежит одному из челябинских предпринимателей, и по закону он обязан восстановить его в прежнем виде. Якобы внутри шла реставрация. Хозяин подсчитал ущерб, причиненный огнем: не менее 12 млн руб.

Особняк подожгли — это показала доследственная проверка. В момент возгорания сторожа на территории не было: якобы отлучился по своим делам. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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