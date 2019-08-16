В Челябинске возбуждено уголовное дело по пожару в доме Пчелина
Ровно неделю назад, поздно вечером, жарко вспыхнул исторический особняк самом центре Челябинска, на ул. Труда, 56. Дом Пчелина простоял более полутора веков, пока огонь не уничтожил полностью деревянный второй этаж. В пламени уцелел первый, каменный. Теперь обугленный остов объекта культурного наследия, маячит нам немым укором.
Пожарным удалось блокировать огонь: пламя не перекинулось на соседний особнячок, тоже представляющий культурную ценность. А очевидцы говорили: пламя вспыхнуло в нескольких местах.
Дом Пчелина принадлежит одному из челябинских предпринимателей, и по закону он обязан восстановить его в прежнем виде. Якобы внутри шла реставрация. Хозяин подсчитал ущерб, причиненный огнем: не менее 12 млн руб.
Особняк подожгли — это показала доследственная проверка. В момент возгорания сторожа на территории не было: якобы отлучился по своим делам. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба».
ИСТОЧНИК KP.RU