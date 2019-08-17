2019-08-17T06:37:16+03:00
Происшествия

Антон Бахаев мог украсть из казны в десять раз больше, чем предполагалось

Предварительная сумма хищений в Челябинской области выросла до 40 млн рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Антон Бахаев (крайний слева) отвечал за подготовку саммитов ШОС и БРИКС.Антон Бахаев (крайний слева) отвечал за подготовку саммитов ШОС и БРИКС.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следственный комитет увеличил возможную сумму хищений, которые приписывают бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и руководителю рекламного агентства «Элефант» Михаилу Смирнову. СМИ сообщают об этом со ссылкой на адвоката Смирнова Наталью Казакову.

По версии следствия, Антон Бахаев с группой лиц похитил бюджетные средства при проведении форума Россия-Казахстан в 2017 году. Первоначально предполагалось, что были украдены 3,8 млн рублей, а сейчас эта сумма выросла до 40 млн рублей.

Напомним, Антона Бахаева задержали летом 2018 года, а чуть позже такая же участь постигла Михаила Смирнова. На данный момент оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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