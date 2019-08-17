В аварии автобуса и грузовика в Челябинской области пострадали девять человек
16 августа на трассе в Челябинской области столкнулись автобус и грузовик. ДТП случилось в Верхнеуральском районе. В аварии пострадали девять человек.
— Пострадали девять человек. Четверо от госпитализации отказались. Их направили на амбулаторное лечение. В больницу увезли пятерых. Среди них один ребенок, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
У всех пациентов состояние средней тяжести. Пострадавшего ребенка перевезли в Магнитогорск.
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ИСТОЧНИК KP.RU