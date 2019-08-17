В аварии автобуса и грузовика в Челябинской области пострадали девять человек

СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-17T06:33:41+03:00

В Челябинской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди них один ребенок

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16 августа на трассе в Челябинской области столкнулись автобус и грузовик. ДТП случилось в Верхнеуральском районе. В аварии пострадали девять человек.

— Пострадали девять человек. Четверо от госпитализации отказались. Их направили на амбулаторное лечение. В больницу увезли пятерых. Среди них один ребенок, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

У всех пациентов состояние средней тяжести. Пострадавшего ребенка перевезли в Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU