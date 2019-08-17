2019-08-17T07:35:55+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале Челябинска закрывают центральный вход

«Комсомолка» узнала, как попасть в здание
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинский вокзал станет более современным.Челябинский вокзал станет более современным.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На железнодорожном вокзале Челябинска начались работы по техническому переоснащению здания. Из-за этого с понедельника, 19 августа, на вокзале закроют центральный вход, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Войти в здание можно будет с торца на востоке (со стороны здания старого вокзала). Также на время ремонта для пассажиров закрыли кассовый зал, расположенный в западной части на первом этаже — билеты продаются в восточной части, там же находится справочно-информационное бюро и кабинет дежурного помощника начальника вокзала.

Ремонт вокзала закончится только в следующем году. В ходе работ первый этаж условно разделят на две части. Со стороны «Синегорья» (в западной части) будет располагаться кассовый зал, а с противоположной — медицинский пункт, санитарные и душевые комнаты, камеры хранения. Кстати, последний перенесут наверх из подвала.

В кассах появится электронная очередь, а стекла-перегородки уберут. Увеличится число посадочных мест для ожидающих своего поезда пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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