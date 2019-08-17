Наталья Зыкова из Челябинска выиграла телевизионное шоу кондитеров и заработала миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-17T08:33:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По образованию Наталья Зыкова из Челябинска социолог, но 15 лет назад согласилась поработать в кондитерской и осталась в этом бизнесе навсегда. А на этой неделе Наталья стала победителем телевизионного шоу «Кондитер» на одном из федеральных каналов и заработала миллион рублей.

За право участвовать в конкурсе боролись около трех тысяч кондитеров. Наталья вошла в число тех, кого позвали на съемки. Уже на первом этапе она поразила ведущего Рената Агзамова тортом «Трухлявый пень». Торт имел сложный декор, выполненный в разных техниках, а на подставке сверкали огнями логотип телеканала и самого шоу.

Торт "Трухлявый пень", с которого начался путь к победе.

Финалистам конкурса дали десять часов на создание уникальных шедевров. Наталья испекла 16-килограммовый торт «Битва», его назвали лучшим.

Куда потратить миллион рублей, 45-летняя хозяйка кондитерской студии Наталья Зыкова, пока не решила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU