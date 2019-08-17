Наталья Зыкова из Челябинска выиграла телевизионное шоу кондитеров и заработала миллион рублей
По образованию Наталья Зыкова из Челябинска социолог, но 15 лет назад согласилась поработать в кондитерской и осталась в этом бизнесе навсегда. А на этой неделе Наталья стала победителем телевизионного шоу «Кондитер» на одном из федеральных каналов и заработала миллион рублей.
За право участвовать в конкурсе боролись около трех тысяч кондитеров. Наталья вошла в число тех, кого позвали на съемки. Уже на первом этапе она поразила ведущего Рената Агзамова тортом «Трухлявый пень». Торт имел сложный декор, выполненный в разных техниках, а на подставке сверкали огнями логотип телеканала и самого шоу.
Торт "Трухлявый пень", с которого начался путь к победе.
Финалистам конкурса дали десять часов на создание уникальных шедевров. Наталья испекла 16-килограммовый торт «Битва», его назвали лучшим.
Куда потратить миллион рублей, 45-летняя хозяйка кондитерской студии Наталья Зыкова, пока не решила.
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ИСТОЧНИК KP.RU