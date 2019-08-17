Рецидивиста-угонщика разыскивают в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-17T08:53:04+03:00

Найти Жарова хотят с помощью простых южноуральцев. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

На счету преступника несколько автокраж

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Полиция просит южноуральцев помочь в поимке рецидивиста-угонщика, который ворует иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Иван Жаров 1985 года рождения совершил серию краж автомобилей иностранного производства. Мужчина уже находится в розыске и, по некоторой информации, продолжает заниматься преступной деятельностью на территории Челябинской области, — рассказывают в пресс-службе.

Если вы знаете, где находится Жаров или видели этого человека, сообщите в ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам:

— 8 (351)779-75-21;

— 8 (351) 779-14-14;

— 8 (351) 268-87-76;

— 8 (351) 268-12-21 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU