Игры новорожденного яка в зоопарке Челябинска попали на видео

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-17T10:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В челябинском зоопарке пополнение. Десятого августа в семье домашних яков родился малыш, сообщает пресс-служба городского зверинца.

— Вот такое лобастенькое и милое прибавление! Малыш по имени Аркаим уже свободно носится по вольеру, шлепается на поворотах и на полном ходу таранит маму милым розовым носом, — рассказывают в зоопарке.

Вообще-то, домашние яки — очень крупные и выносливые животные. Длина их тела может доходить до четырех с половиной метров, а вес — составлять целую тонну. Люди до сих пор используют их, чтобы перевозить тяжелые грузы. Однако наш малыш пока не так крепок. И по размерам, и по повадкам пока он больше похож на большую собаку. Посмотрите видео его игры, и вы поймете, что это сравнение вполне уместно.

Новорожденный як играет в челябинском зоопарке.Видео: челябинский зоопарк.

Кстати, яки в России занесены в Красную книгу. Хотя як и считается одним из самых одомашненных животных, в дикой природе им живется непросто. В природе яки обитают сегодня лишь в высокогорных районах, а малая доступность этих мест делает их охрану практически невозможной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU