2019-08-17T10:33:24+03:00
Общество

Игры новорожденного яка в зоопарке Челябинска попали на видео

Малышу от роду всего неделя
Лидия ПЕСКОВА
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Маленький як похож на собаку. Фото: челябинский зоопарк.Маленький як похож на собаку. Фото: челябинский зоопарк.
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В челябинском зоопарке пополнение. Десятого августа в семье домашних яков родился малыш, сообщает пресс-служба городского зверинца.

— Вот такое лобастенькое и милое прибавление! Малыш по имени Аркаим уже свободно носится по вольеру, шлепается на поворотах и на полном ходу таранит маму милым розовым носом, — рассказывают в зоопарке.

Вообще-то, домашние яки — очень крупные и выносливые животные. Длина их тела может доходить до четырех с половиной метров, а вес — составлять целую тонну. Люди до сих пор используют их, чтобы перевозить тяжелые грузы. Однако наш малыш пока не так крепок. И по размерам, и по повадкам пока он больше похож на большую собаку. Посмотрите видео его игры, и вы поймете, что это сравнение вполне уместно.

Новорожденный як играет в челябинском зоопарке.Видео: челябинский зоопарк.

Кстати, яки в России занесены в Красную книгу. Хотя як и считается одним из самых одомашненных животных, в дикой природе им живется непросто. В природе яки обитают сегодня лишь в высокогорных районах, а малая доступность этих мест делает их охрану практически невозможной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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