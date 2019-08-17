«Впервые за 30 лет»: в Челябинске завершается очистка реки Миасс

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-17T12:17:19+03:00

Сейчас специалисты избавляют русло от зарослей, а в будущем возьмутся за донные отложения

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В Челябинске стартовал заключительный этап очистки реки Миасс, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

— Водную растительность и мусор уже убрали от элеватора «Пищепром» до Кировского моста. Сейчас техника двинулась дальше — в сторону моста на улице Братьев Кашириных. Всего должны очистить шесть гектаров реки. Два из них уже пройдены. По госконтракту, работы нужно закончить до ноября. Но очистка идет с опережением графика. Основная часть работ будет закончена в августе, а потом чистоту реки будут просто поддерживать, — говорят в ведомстве.

Сейчас на Миассе два плавающих экскаватора выкорчевывают камыши и рогоз. Там, где технике не развернуться, работают две бригады на лодках.

— Уже собрано около пяти тысяч кубических метров отходов. В основном это бытовой мусор и водоросли. А в конце июля экскаватор поднял со дна настоящий боевой снаряд. Опасную находку отправили на утилизацию, — рассказывает генеральный директор компании-исполнителя «Акватехника» Константин Важенин.

Чиновники областного министерства экологии планируют получить федеральное финансирование на капитальную очистку реки, в том числе от донных отложений. Сейчас толщина отложений кое-где достигает полутора метров. Это значительно замедляет течение, и река зарастает.

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ИСТОЧНИК KP.RU