«Впервые за 30 лет»: в Челябинске завершается очистка реки Миасс
В Челябинске стартовал заключительный этап очистки реки Миасс, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.
— Водную растительность и мусор уже убрали от элеватора «Пищепром» до Кировского моста. Сейчас техника двинулась дальше — в сторону моста на улице Братьев Кашириных. Всего должны очистить шесть гектаров реки. Два из них уже пройдены. По госконтракту, работы нужно закончить до ноября. Но очистка идет с опережением графика. Основная часть работ будет закончена в августе, а потом чистоту реки будут просто поддерживать, — говорят в ведомстве.
Сейчас на Миассе два плавающих экскаватора выкорчевывают камыши и рогоз. Там, где технике не развернуться, работают две бригады на лодках.
— Уже собрано около пяти тысяч кубических метров отходов. В основном это бытовой мусор и водоросли. А в конце июля экскаватор поднял со дна настоящий боевой снаряд. Опасную находку отправили на утилизацию, — рассказывает генеральный директор компании-исполнителя «Акватехника» Константин Важенин.
Чиновники областного министерства экологии планируют получить федеральное финансирование на капитальную очистку реки, в том числе от донных отложений. Сейчас толщина отложений кое-где достигает полутора метров. Это значительно замедляет течение, и река зарастает.
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ИСТОЧНИК KP.RU