2019-08-17T12:43:21+03:00
Общество

Стать гражданином России теперь можно по интернету

На Южном Урале вводят в практику онлайн консультаций для мигрантов
Лидия ПЕСКОВА
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Получить консультацию по вопросам гражданства стало проще.Получить консультацию по вопросам гражданства стало проще.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Управление по вопросам миграции начало проводить видеоконференции по вопросам приобретения гражданства России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Это позволит жителям отдаленных районов области оперативно получать ответы на свои вопросы, без временных и финансовых затрат, — замечают в пресс-службе.

Для записи на онлайн-прием необходимо обратиться в любое подразделение по вопросам миграции на территории области.

Кроме того, консультацию по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации можно получить ежедневно, кроме воскресенья, по адресу: г. Челябинск, улица III Интернационала, 116.

Также можно обратиться на прием к руководству Управления по адресу: г. Челябинск, улица Коммуны, 68 (приемная). Телефоны для справок: (351) 239-10-50, 239-10-36, 239-10-37, для предварительной записи: (351) 239-10-08.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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