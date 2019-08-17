Стать гражданином России теперь можно по интернету

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-17T12:43:21+03:00

На Южном Урале вводят в практику онлайн консультаций для мигрантов

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Управление по вопросам миграции начало проводить видеоконференции по вопросам приобретения гражданства России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Это позволит жителям отдаленных районов области оперативно получать ответы на свои вопросы, без временных и финансовых затрат, — замечают в пресс-службе.

Для записи на онлайн-прием необходимо обратиться в любое подразделение по вопросам миграции на территории области.

Кроме того, консультацию по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации можно получить ежедневно, кроме воскресенья, по адресу: г. Челябинск, улица III Интернационала, 116.

Также можно обратиться на прием к руководству Управления по адресу: г. Челябинск, улица Коммуны, 68 (приемная). Телефоны для справок: (351) 239-10-50, 239-10-36, 239-10-37, для предварительной записи: (351) 239-10-08.

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ИСТОЧНИК KP.RU