Водители машин, эвакуированных от Оперного театра в Челябинске, готовят жалобу в руководство полиции

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-17T14:14:53+03:00

Никто не ждал, что у Оперного в тот день будут работать эвакуаторы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 16 августа, около пятнадцати автомобилей были эвакуированы с площадки у Оперного театра в Челябинске. Когда водители парковались, запрещающие стоянку знаки были закрыты черной пленкой. А в какой-то момент кто-то сдернул ее, что позволило полицейским приступить к эвакуации.

Штраф за парковку в неположенном месте достигает в России четырех тысяч рублей. Автовладельцы не хотят платить эти деньги. На эмоциях многие даже хотели подать иски в суд на ГИБДД, но юристы заверили, что судебные расходы значительно превысят сумму штрафа. Тогда челябинцы, пострадавшие из-за путаницы со знаками, решили написать жалобу руководству областной полиции.

В пресс-службе ГИББ вину сотрудников отрицают.

— Эвакуация проводилась там, где были нормальные знаки. Если знак был заклеен, машины никто не эвакуировал, — пояснила пресс-секретарь ГИБДД Алена Безменова.

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ИСТОЧНИК KP.RU